Мандраж британского генерала: Войска на Украину отправим лишь под гарантии США

Елена Острякова.  
10.03.2025 14:28
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Войска европейских стран не будут отправлены на Украину в ближайшее время.

Об этом экс-начальник генштаба сухопутных войск королевства Ричард Даннатт заявил в интервью «Таймз Радио» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Войска европейских стран не будут отправлены на Украину в ближайшее время. Об этом экс-начальник...

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«В краткосрочной перспективе, я думаю, ответ отрицательный. Это вопрос о том, что могут сделать эти европейские силы, что им могут поручить. Я думаю, что мы немного опережаем события. Ведь Трамп не говорит о выходе из НАТО. Он говорит о том, что США будут меньше обеспечивать гарантии безопасности в Европе. Но «меньше» это тоже что-то значит», – сказал генерал.

Он считает, что у европейских военных еще нет возможностей, эквивалентных американским, поэтому он не хотел бы отправлять британские войска на Украину до того, как будет заключено перемирие, подкрепленное США.

«Потребуются время, деньги, ресурсы, чтобы восполнить некоторые сложные возможности, которые сейчас есть только у Америки. Когда подразумевают, что войска «коалиции желающих» отправятся на Украину, мы сильно опережаем события. Пока мы видим, как будет выглядеть прекращение огня, мы не сможем сказать, как его реализовать, заставить работать и защитить. Перемирие может временно остановить убийства, но оно не обязательно приведет к мирному соглашению», – сказал Даннатт.

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