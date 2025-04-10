Война войной, а переговоры по расписанию. Украинцы летят в Вашингтон, а русские – в Стамбул

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Reuters сообщает, что делегации России и США прибыли в российское генконсульство в Стамбуле на переговоры, которые продлятся несколько часов, но не станут такими продолжительными, как прежний раунд.

Консультации пройдут в закрытом формате. Их темой станет нормализация работы дипмиссий двух стран «после того, как конфликт на Украине спровоцировал крупнейшую конфронтацию между Москвой и Западом со времен холодной войны».

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Переговоры в Стамбуле проведут новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Дарчиев заявил, что Россия поставит также вопрос о возобновления прямого авиасообщения с США. Восстановление авиасообщения придало бы импульс официальным контактам, стимулировало бы бизнес, подчеркнул он.

Ранее об этом же говорил в Вашингтоне летавший туда на встречу с американскими официалами спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, однако в Госдепе отрицают обсуждение данной темы.

По словам Москвы и Вашингтона, основное внимание будет уделяться восстановлению работы дипломатических миссий после многих лет ссор, взаимных заявлений о запугивании и даже замораживания дипломатической собственности, что осложнило отношения между двумя ядерными державами.

«Украина абсолютно не стоит на повестке дня. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе нашего посольства, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти, как мы уже отмечали, только после установления мира между Россией и Украиной», — заявила накануне официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Российский политолог Максим Жаров обращает внимание на факт ассимметрии в переговорных группах.

«Казалось бы, это должно быть странно, когда ставший послом в США Дарчиев вынужден мчаться в Стамбул ради опять, наверное, 6,5 часов безрезультатного общения с Коултер. МИД России мог бы послать в Стамбул и Сергея Рябкова, но дело контактов с «мейнстримным» Госдепом поручено «для симметрии» именно Дарчиеву», – пишет он.

По мнению Жарова, тем самым, Кремль даёт понять, что Россия реалистично смотрит на нынешнее положение Трампа, которому на фоне предстоящих в субботу непрямых контактов с Ираном и череды «тарифных» баталий с более чем 70 странами явно не до России и не до украинского конфликта.

Тем временем, как сообщает, опять же, Reuters, Украина наймет консультантов для переговоров по заключению сделки с США по добыче полезных ископаемых

Отмечается, что правительство Украины выделило 2,7 миллиона долларов на консультационные услуги по проекту сделки с США по добыче полезных ископаемых, следует из правительственного документа от 8 апреля.

Средства будут распределены между министерствами экономики и юстиции с целью найма консультантов с опытом управления государственным долгом и внешними заимствованиями, а также специалистов из ведущих международных юридических фирм, к крайнему сроку 15 апреля.