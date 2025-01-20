«Война стала комфортной»: украинским политикам не нужен мир

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Украинским политикам крайне комфортно жить при продолжающейся войне, потому что мобилизация на них не распространяется.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским политикам крайне комфортно жить при продолжающейся войне, потому что мобилизация на них не...

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«Почему так мало недовольных войной на Украине?» – прочитал ведущий вопрос зрителей.

«Так а кто считал? Или как это должно выражаться? Дело в том, кто выражает настроения, интересы и мысли людей? Политическая элита. Они же представители у них есть голос, есть площадка, есть возможность в телевизор сказать.

Но большой разрыв между простыми людьми и политиками. Политикам комфортно – мобилизации они не подлежат, перевыборов нет. Живи. Чем дольше война, у тебя перевыборов не будет, и ты получаешь все преференции, зарплаты. Ты ездишь за границу, рассказываешь про героизм украинского солдата где-нибудь в Конгрессе. Какой у них интерес», – возмутился политолог.

«А у людей этого нет. И было бы интересно, если бы показали, довольны люди войной, или нет. Понятно, что люди недовольны, они хотят мира, они уже не могут. Особенно когда мобилизация в такой форме, и может коснуться каждой семьи, число погибших увеличивается, детей приходится вывозить. Люди покидают страну», – добавил Карасев.

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