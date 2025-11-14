«Война идет не за Покровск, а за территории между Рейном и Одером» – политолог

На переговорах по Украине Россия будет настаивать на выводе НАТО из Восточной Европы.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, насколько реален сценарий, при котором Россия будет диктовать свои условия переговоров.

«В данной ситуации она не сможет диктовать условия переговоров, но попытается отстаивать свою концепцию, прежде всего, по части оккупированных территорий, по части присутствия НАТО на территории Восточной Европы.

В данном случае, с моей субъективной точки зрения, идёт борьба не за то, чей Покровск или Мирноград, а за то, кто будет контролировать в военно-политическом плане междуречье Рейна и Одера. Между Одером и Рейном, если правильно», – считает укро-эксперт.