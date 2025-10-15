Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский беспилотник «Герань» был привезён из Украины в Лондон для шоу, устроенного главой МИД Польши Радославом Сикорским в парламенте Великобритании, где гость агитировал продолжать финансовую поддержку бандеровского режима в Киеве.

Поляк объявил: Великобритания также является «жертвой гибридной войны» – поскольку «имели место отравления, поджоги и шпионаж российских кораблей за критически важной инфраструктурой». Сикорский пожаловался, что такой же жертвой является и Варшава – помимо диверсий, он перечислили и проблему отправки нелегальных мигрантов из Беларуссии в Польшу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сикорский выразил надежду, что США поставят Украине ракеты «Томагавк» большой дальности для ударов по России. Поляк призвал Европу усиливать антироссийские санкции, а также планировать поддержку ВСУ еще на три года:

«Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года… Украина уже 10 лет сдерживает Путина на Донбассе, что доказывает его неспособность победить… Мы должны убедить Путина в нашей готовности остаться с Украиной, (…) что Украина не будет брошена на произвол судьбы, что у неё будут ресурсы и средства для поддержания украинского государства, украинской армии и украинской оборонной промышленности. И тогда Россия, возможно, будет вынуждена изменить курс», — разглагольствовал нео-пилсудчик.

Он выразил надежду на прозападный переворот в Москве.

«Россия реформируется только тогда, когда проигрывает войну, поэтому Россия должна проиграть эту войну ради Украины, ради мира в Европе и ради самой России. И мы должны продолжать этот курс, чтобы помочь ей достичь этого».

Министры обороны стран НАТО встретятся в среду для обсуждения увеличения помощи Украине.