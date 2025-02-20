Вой на львовском ТВ: Трамп нас бросил

Украина для администрации Дональда Трампа оказалась далеко не самым приоритетным внешнеполитическим направлением, которым можно пожертвовать.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-дипломат, бывший представитель Украины в политическом комитете НАТО Владимир Джиджора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё, что произошло на переговорах между США и преступным российским режимом, можно назвать короткой фразой – ничего личного, только бизнес. Это те новые подходы, которые продвигает сейчас администрация Трампа.

Здесь можно провести параллели между позицией России по Сирии и позицией США относительно Украины, как бы это жёстко для нас ни звучало. Россия для себя обозначила экзистенциально, что бог с ней, с той Сирией, для их выживания и продолжения ужасной оккупационной имперской политики важнее сконцентрироваться на уничтожении Украины», – сказал Джиджора.