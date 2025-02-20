Вой на львовском ТВ: Трамп нас бросил

Тарас Стрельцов.  
20.02.2025 08:59
  (Мск) , Киев 
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина для администрации Дональда Трампа оказалась далеко не самым приоритетным внешнеполитическим направлением, которым можно пожертвовать.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-дипломат, бывший представитель Украины в политическом комитете НАТО Владимир Джиджора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина для администрации Дональда Трампа оказалась далеко не самым приоритетным внешнеполитическим направлением, которым можно...

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«Это всё, что произошло на переговорах между США и преступным российским режимом, можно назвать короткой фразой – ничего личного, только бизнес. Это те новые подходы, которые продвигает сейчас администрация Трампа.

Здесь можно провести параллели между позицией России по Сирии и позицией США относительно Украины, как бы это жёстко для нас ни звучало. Россия для себя обозначила экзистенциально, что бог с ней, с той Сирией, для их выживания и продолжения ужасной оккупационной имперской политики важнее сконцентрироваться на уничтожении Украины», – сказал Джиджора.

«То же самое, вероятно, решила для себя администрация в Вашингтоне. Бог с ним, что там происходит в мире – нам главное не допустить конфликт, а если допустить конфликт какой-либо, то побороть Китай, сделать всё, чтобы ослабить Китай с какой-либо стороны. Что произойдёт на других континентах, что произойдёт где угодно, становится всё более очевиднее, что администрацию Трампа не интересует», – негодует дипломат.

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