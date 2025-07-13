«Воевать с Россией будут даже наши внуки» – мэр-галичанин
Западная Украина будет продолжать воевать с Россией даже после подписания мирного договора. Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как вы думаете, у нас с русскими за сколько десятилетий или столетий могут восстановиться какие-то коммуникации? Как будет происходить эта трансформация отношений? Реально ли их будет простить? И опять же, должно быть какое-то возмещение материальное?» – спросила ведущая.
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«Эта война будет в тот или иной способ продолжаться. Наши дети и, возможно, наши внуки будут это чувствовать.
Пока есть эта российская имперскость, а она все века была, то мне кажется, что мы с ними ближайшую перспективу ничего не будем иметь. Даже если будет какой-то мирный договор, другим способом война будет продолжаться», – пообещал Марцинкив.
«Россия, или красная, или российская, она не переменная. Это на поколения. Для нас, для галичан, это враг извечный был. У нас таких вопросов не стояло: это наш враг на поколение.
Для нас победа – это когда Россия исчезнет, будет расколота на другие страны. Это победа. А все остальное это будет такой переходный этап, давайте говорить откровенно.
Победа над Россией – когда эта страна перестанет существовать. Или она будет такой маленькой, что не сможет быть имперской», – подытожил мэр.
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