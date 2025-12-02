«Военным путём – год и более» – подполковник ЛНР о сроках освобождения Левобережья

С нынешним наличием сил и средств не менее года нужно российской армии для выхода на Левобережье Днепра, однако не стоит сбрасывать со счетов и дипломатическую возможность решения данной задачи.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, отвечая на вопрос «ПолитНавигатора».

«Актуальны ли прогнозы покойного Пригожина, который когда-то делился расчётами о том, что на освобождение левого берега Днепра России потребуются долгие годы? Прежде всего, когда Пригожин делал свои заявления [начало 2023 г.], была совершенно другая ситуация в войсках. Были очень большие проблемные вопросы в армии, связанные как с руководством, так и обеспечением, так и просчётами наших разведорганов. Поэтому, действительно, освобождение левого берега Днепра было крайне туманно. На данный момент наши военнослужащие существенно нарастили свой боевой опыт, мы видим, что сейчас уже их действия изменились кардинально, взято всё лучшее из тактики и стратегии ЧВК Пригожина. Более того, это нарощено опытом и преумножено тактико-техническим обеспечением со стороны нашего оборонного ведомства», – ответил Марочко.

Он добавил, что если раньше на дроны делались второстепенные ставки, то сейчас фактически БПЛА вышли на первый план, кроме того, сегодняшние удары по украинским тылам значительно интенсивнее.