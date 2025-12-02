«Военным путём – год и более» – подполковник ЛНР о сроках освобождения Левобережья

Сергей Вредников.  
02.12.2025 15:50
  (Мск) , Луганск
Просмотров: 361
 
Вооруженные силы, Дзен, Спецоперация, Украина


С нынешним наличием сил и средств не менее года нужно российской армии для выхода на Левобережье Днепра, однако не стоит сбрасывать со счетов и дипломатическую возможность решения данной задачи.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, отвечая на вопрос «ПолитНавигатора».

С нынешним наличием сил и средств не менее года нужно российской армии для выхода...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Актуальны ли прогнозы покойного Пригожина, который когда-то делился расчётами о том, что на освобождение левого берега Днепра России потребуются долгие годы? Прежде всего, когда Пригожин делал свои заявления [начало 2023 г.], была совершенно другая ситуация в войсках. Были очень большие проблемные вопросы в армии, связанные как с руководством, так и обеспечением, так и просчётами наших разведорганов. Поэтому, действительно, освобождение левого берега Днепра было крайне туманно.

На данный момент наши военнослужащие существенно нарастили свой боевой опыт, мы видим, что сейчас уже их действия изменились кардинально, взято всё лучшее из тактики и стратегии ЧВК Пригожина. Более того, это нарощено опытом и преумножено тактико-техническим обеспечением со стороны нашего оборонного ведомства», – ответил Марочко.

Он добавил, что если раньше на дроны делались второстепенные ставки, то сейчас фактически БПЛА вышли на первый план, кроме того, сегодняшние удары по украинским тылам значительно интенсивнее.

«Ситуация сильно изменилась. По моим прогнозам, с нынешними темпами не меньше года нам нужно, чтобы выйти на левый берег Днепра в полном объёме. Но нужно ли нам это военным путём делать? Сейчас ведутся очень активные переговоры, и некоторые цели и задачи мы можем достичь мирным путём.

Так что дипломатическим путём, вполне возможно, это будет уже в следующем году. Если военным – год и более, с теми силами и средствами, которые есть у нас на данный момент. Если силы и средства будут нарощены, естественно, темпы будут увеличены», – заключил подполковник.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить