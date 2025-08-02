Военный эксперт: Одессу надо брать однозначно

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Еще до начала СВО армии стран НАТО проводили учения, чтобы не допустить возвращения Одессы в состав России.

Об этом на канале «Ваши новости» рассказал российский военный эксперт Алексей Рамм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До начала СВО – и это не тайна, есть в открытом доступе – если бы российские войска перешли Днепр и угрожали бы Одессе, Франция и Великобритания планировали вступить в войну. Более того, они эти моменты все время отрабатывали – высадку десанта, контратаку – как отбросят российские войска, выгонят за Днепр. Это еще было в 2019-21 годах», – напомнил Рамм.

По его словам, сейчас «Одесса – очень серьезный геополитический клубок», и «сейчас там появились интересы США».

«С военной точки зрения, Одессу надо брать однозначно. Да, это сложно. Потому что, к сожалению, мы утратили позиции на том берегу Днепра. В принципе, даже недалеко от Николаева стояли. К сожалению, очень откатились. Есть сложность с высадкой, с продвижением», – сказал Рамм.

Он прогнозирует, что для освобождения Одессы будет «сразу одновременно – воздушная, сухопутная и морская операции».

Однако «пока это направление одно из самых спокойных – «забытый фронт», уточнил Рамм.