Военный эксперт: Одессу надо брать однозначно

Михаил Рябов.  
02.08.2025 19:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Одесса, Россия, Украина


Еще до начала СВО армии стран НАТО проводили учения, чтобы не допустить возвращения Одессы в состав России.

Об этом на канале «Ваши новости» рассказал российский военный эксперт Алексей Рамм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще до начала СВО армии стран НАТО проводили учения, чтобы не допустить возвращения Одессы...

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«До начала СВО – и это не тайна, есть в открытом доступе – если бы российские войска перешли Днепр и угрожали бы Одессе, Франция и Великобритания планировали вступить в войну. Более того, они эти моменты все время отрабатывали – высадку десанта, контратаку – как отбросят российские войска, выгонят за Днепр. Это еще было в 2019-21 годах», – напомнил Рамм.

По его словам, сейчас «Одесса – очень серьезный геополитический клубок», и «сейчас там появились интересы США».

«С военной точки зрения, Одессу надо брать однозначно. Да, это сложно. Потому что, к сожалению, мы утратили позиции на том берегу Днепра. В принципе, даже недалеко от Николаева стояли. К сожалению, очень откатились. Есть сложность с высадкой, с продвижением», – сказал Рамм.

Он прогнозирует, что для освобождения Одессы будет «сразу одновременно – воздушная, сухопутная и морская операции».

Однако «пока это направление одно из самых спокойных – «забытый фронт», уточнил Рамм.

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