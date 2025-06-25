«Военное решение никак не выходит» – Мерц умолял Трампа усилить санкции
Поскольку победить Россию на поле боя не получается, страны западного блока должны ещё сильнее усилить санкции.
Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня была возможность еще раз лично поговорить с президентом Трампом в кулуарах этого саммита. Я еще раз высказал ему наше настоятельное желание в связи с ситуацией на Украине, но теперь и с американской стороны, перейти к дальнейшим санкциям в отношении России.
Военного решения этого конфликта не будет. Мы должны усилить экономическое давление на Москву.
Европейский Союз делает это. Завтра пакет санкций будет окончательно введен в действие», – сказал Мерц.
Однако он пожаловался, что без участия США европейские антироссийские санкции не сработают.
«Нам здесь также необходимо более активное участие Соединенных Штатов Америки в таких санкциях.
Пакет в Сенате возможно будет вынесен на голосование в ближайшие несколько дней. Там всегда есть соответствующее разрешение для президента, который может принять собственное решение, но вводить его в действие или нет. Но я также еще раз призвал Дональда Трампа сделать это, чтобы и Америка здесь снова оказала большее давление на Москву», – вещал он.
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