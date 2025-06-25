«Военное решение никак не выходит» – Мерц умолял Трампа усилить санкции

Поскольку победить Россию на поле боя не получается, страны западного блока должны ещё сильнее усилить санкции.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У меня была возможность еще раз лично поговорить с президентом Трампом в кулуарах этого саммита. Я еще раз высказал ему наше настоятельное желание в связи с ситуацией на Украине, но теперь и с американской стороны, перейти к дальнейшим санкциям в отношении России.

Военного решения этого конфликта не будет. Мы должны усилить экономическое давление на Москву.

Европейский Союз делает это. Завтра пакет санкций будет окончательно введен в действие», – сказал Мерц.