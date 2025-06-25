«Военное решение никак не выходит» – Мерц умолял Трампа усилить санкции

Максим Столяров.  
25.06.2025 18:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина


Поскольку победить Россию на поле боя не получается, страны западного блока должны ещё сильнее усилить санкции.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку победить Россию на поле боя не получается, страны западного блока должны ещё сильнее...

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«У меня была возможность еще раз лично поговорить с президентом Трампом в кулуарах этого саммита. Я еще раз высказал ему наше настоятельное желание в связи с ситуацией на Украине, но теперь и с американской стороны, перейти к дальнейшим санкциям в отношении России.

Военного решения этого конфликта не будет. Мы должны усилить экономическое давление на Москву.

Европейский Союз делает это. Завтра пакет санкций будет окончательно введен в действие», – сказал Мерц.

Однако он пожаловался, что без участия США европейские антироссийские санкции не сработают.

«Нам здесь также необходимо более активное участие Соединенных Штатов Америки в таких санкциях.

Пакет в Сенате возможно будет вынесен на голосование в ближайшие несколько дней. Там всегда есть соответствующее разрешение для президента, который может принять собственное решение, но вводить его в действие или нет. Но я также еще раз призвал Дональда Трампа сделать это, чтобы и Америка здесь снова оказала большее давление на Москву», – вещал он.

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