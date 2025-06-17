Военкор: «Одними массированными ударами Украину не выключим»

Без физического захода на вражеские территории с отрезанием логистики противника от поставок и доступа к морю о победном завершении конфликта можно не думать.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы достичь победы над противником, одних массированных ударов [в ирано-израильской войне] мало. Особенно если при этом соцсети или официальные источники заявляют, что нанесённые удары причинили огромнейший ущерб, и вот-вот всё схлопнется как карточный домик. Помимо примера с Украиной [по длительности конфликта], пример ещё [по масштабу ударов] с операцией «Буря в пустыне»… Удары Израиля, когда, там, на пике было 200 самолётов, потом это начало кратно снижаться, до нескольких десятков ударов в день сейчас – невозможно этим страну выключить. Даже такую, как Югославия. Мы помним, что там было до тысячи самолётовылетов в день, и военной цели эти удары в течении месяца не достигли. Югославия пала в ходе оранжевой революции», – напомнил Сапоньков.

Возвращаясь к украинской тематике, он повторил, что одних лишь ударов недостаточно.