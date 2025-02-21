Военкор объяснил, почему Маску не надо спешить с отключением «Старлинка» в зоне СВО

Отключение «Старлинка» как мера давления США на Украину ударит и по боеспособности российских войск в зоне СВО.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это повлияет и на нас. Потому что, не будем греха таить, то, что происходит в зоне СВО сейчас – основная связь, которая заключена в разведывательно-ударный контур, которая в режиме реального времени даёт картинку происходящего на поля боя – это Старлинк.

И с той стороны, и с той. Конечно, украинцы от этого зависимы больше, у нас всё-таки есть свои спутниковые системы, они, конечно, не такого уровня скорости, как Старлинк, но это всё-таки у нас будет откат назад.

Нам ещё предстоит построить свою спутниковую низкоорбитальную группировку, чтобы у нас было своё импортозамещённое похожее на Старлинк. Пока этого, к сожалению, нет. Но альтернативы всё-таки есть. Не такие скоростные, не такого современного уровня, но есть. Поэтому на Украину это больше повлияет, на нас меньше», – рассказал Коц.