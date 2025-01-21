Украина сохраняет паритет в использовании дронов благодаря массовому использованию труда молодых нуждающихся людей и, в первую очередь, идейных свидомитов для их надомного производства.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто сумел лучше научиться и более эффективно применять БПЛА в решении боевых задач? Или тут тоже паритет?», – спросил ведущий.

«Первое применение БПЛА, с нашей стороны, я при нём присутствовал… 2014 год, первые числа сентября, бои за аэропорт. Ребята из LifeNews кое-как смогли разблокировать дрон «Фантом», там же был прошит запрет на полёты в зонах аэропорта.

И тут по старому терминалу началась атака – несколько танков, САУ и украинская пехота. И Моторолла позвал нас с этим дроном в разведку. И вернувшись, мы передали всю съёмку, поняли, где укропы, и батареи открыли огонь. Я у многих спрашивал, но это было первое применение дронов.

Потом были стаканы из ростовской «Икеи», в них вкладывается граната, и гарантированно разбивается при сбросе с дрона. Батальон «Восток» уже в 2016 году завёл дроновую мастерскую.

Но это было на уровне частных инициатив. Я видел, как в Сирии садился беспилотник «Форд» – огромный, чуть меньше самолёта. А в производстве мавиков – никакого коммерческого интереса», – вспоминал Стешин.