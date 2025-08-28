Военкор Коц: Северску грозит охват с трёх сторон

28.08.2025 21:29
Пришедший в движение фронт сразу на нескольких направлениях затронул даже те участки, которые были статичны с 2022 года.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что интересно, в движение пришёл фронт, который был статичен на протяжении нескольких лет. Я имею в виду Северское направление, это от Лисичанска – Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, и вот он Северск.

После Северска можно говорить о формировании фронта не северо-восток от Славянска. С одной стороны, мы снизу поджимаем Константиновку, с севера уже будем поджимать Славянск. И там тоже уже формируется полуокружение.

Ту на неделе украинские паблики выли, что они вот-вот потеряют Серебрянское лесничество. Это был действительно большой украинский укрепрайон, который они заняли в ходе нашего отступления ещё в 2022 году.

И вот, потихонечку мы оттуда их выжгли. По факту, там того лесничества и не осталось, там просто обрубки деревьев. Ну, почти три года работает артиллерия, дроны, и что там только не работает», – рассказал военкор.

«Но факт, что мы оттуда их сковырнули – и дальше уже смотрим потихоньку на Северск. Собственно, когда из Серебрянского леса мы зайдём в Дроновку, охват вокруг Северска будет уже с трёх сторон», – добавил Коц.

