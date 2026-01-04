Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

О том, как в Китае воспринимают события вокруг Венесуэлы, «ПолитНавигатору» рассказал китайский военкор Хаочжэн Чжу, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.

Как общественность Китая отнеслась к событиям в Венесуэле?

Венесуэльский кризис — это не только политический кризис, но и борьба за нефтяные и геостратегические интересы. США могут еще больше усилить контроль над огромными нефтяными запасами. Венесуэла и Иран являются важными поставщиками нефти в Китай. Экономическое развитие Китая создало огромный спрос на энергию, нефть остается фундаментальным стратегическим ресурсом, несмотря на продолжающиеся усилия Китая по диверсификации своего энергетического баланса. Поэтому такие геополитические маневры неизбежно интерпретируются как еще один шаг к сдерживанию потенциала развития Китая и подрыву его экономической стратегической безопасности. Это особенно чувствительно на фоне давнего торгового соперничества между Китаем и США. Большинство в Китае выступают против насильственного вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы. Они считают это типичным актом гегемонии, поражением достоинства суверенного государства и принципов международного права. МИД Китая также осудил военные действия США, потребовал немедленно освободить Мадуро и его жену. Однако в китайском обществе есть и голоса, размышляющие, что Венесуэла страдает от давних структурных проблем – чрезмерной зависимости от нефти, неэффективной системы. Это в некоторой степени снизило внутреннюю поддержку Мадуро. Однако не может оправдать внешнее военное вмешательство.

Есть надежда на ООН?

В ООН некоторые государства-члены, включая Россию и Китай, выступают против военного вмешательства. Но США пытаются сформировать благоприятный для себя фон посредством политического давления и дипломатических маневров. Многие страны предпочитают молчать или сохранять нейтралитет. Например, некоторые европейские страны, некоторые страны Латинской Америки, а также некоторые страны Азии и Африки наблюдают за ситуацией, не занимая четкой позиции. По вопросам, где стратегические интересы крупных держав сильно противоречат друг другу, координационные возможности ООН весьма ограничены, а в некоторых случаях организация даже может использоваться западными странами в качестве платформы для политических манипуляций. Как это было с конфликтом на Украине. Венесуэльский кризис подтверждает неадекватность и затруднительное положение механизмов ООН.

Как в Китае видят коллективную реакцию стран БРИКС?