Во Львове тревога: Трамп променяет «незалежную» на Гренландию

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Если Дональд Трамп продолжит придерживаться риторики, вроде скандальных заявлений о Канаде и Гренландии, пусть ждёт, что Москва ему может припомнить Аляску.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдан Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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