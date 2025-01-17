Во Львове тревога: Трамп променяет «незалежную» на Гренландию

Тарас Стрельцов.  
17.01.2025 18:33
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Галичина, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Если Дональд Трамп продолжит придерживаться риторики, вроде скандальных заявлений о Канаде и Гренландии, пусть ждёт, что Москва ему может припомнить Аляску.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдан Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп продолжит придерживаться риторики, вроде скандальных заявлений о Канаде и Гренландии, пусть...

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«Я думаю, что эта турбулентность, неопределённость будет нас сопровождать на протяжении всего 2025 года. Вероятность есть, что туда-что туда, не хочу говорить в процентах. Для Украины выгодный «план А», а если «план А» не сработает, Трамп, например, не договорится с Путиным, а попробует с ним разделить…

Грубо говоря, я тебе отдаю Украину, а ты молчишь, и я забираю Гренландию. Может же такое быть? Он же об этом говорит. Путину выгодны такие размены.

Нужно украинской дипломатии посоветовать напомнить президенту Америки и новой администрации, что в таком случае Россия напомнит об Аляске. Вот, если Трамп захочет так действовать, будет иметь такую версию», – рассуждал Стецькив.

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