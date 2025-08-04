Во Львове подавлены: «Шансы потеряны окончательно. Нас ничего не ждет, кроме поражения»

Анатолий Лапин.  
04.08.2025 09:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина потеряла вообще все шансы на выход из войны на каких-либо приемлемых для себя условиях, а разговоров о возвращении контроля над границами 91-го года не может и быть.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла вообще все шансы на выход из войны на каких-либо приемлемых для себя...

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«Мы потеряли все свои предыдущие шансы выхода из войны на более или менее… тут я сразу оговорюсь, приемлемых вариантов выхода из войны для нас нет. Не было на старте, нет и никогда не будет… Мне кажется, это самая большая драма, это полная закупорка в этом нарративе максималистского, неуступчивого…

Все равно решения по войне будут абсолютно неприемлемыми, они будут под давлением. Мы позакрывали много дверей, то есть много способов выйти из войны на этапе, когда еще можно было как-то это объяснить даже при завышенных ожиданиях мы потеряли, поэтому теперь любой выход из войны будет восприниматься лишь как фиаско. И оно по соотношению к раздутому таким и является. Здесь в зависимости от того, что с чем сравнивать, конечно, если сравнивать победу с выходом на границы 1991 года, то ее вообще никогда не будет», – заявил Дроздов.

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