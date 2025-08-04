Украина потеряла вообще все шансы на выход из войны на каких-либо приемлемых для себя условиях, а разговоров о возвращении контроля над границами 91-го года не может и быть.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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