Новый президент США Дональд Трамп скорее всего попытается «слить» Украину, поэтому бандеровцы должны убедить Европу в необходимости воевать.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил командир запрещенного в РФ националистического батальона «Свобода» Петр Кузик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 24 часа эту войну не остановишь, это поняли даже те, ко надеялся, что приход Трампа станет волшебной палочкой, которая закончит войну. Ничего не выйдет и за сто дней. И в этом контексте быстрая встреча Трампа с Путиным означала бы только одно – капитуляцию Украины.

И в этом процессе многое зависит от Украины, задачи очень тяжёлые. Одно дело, сидеть здесь, в студии, и совсем другое – на фронте сдерживать эту орду. Но другого выхода у нас нет», – рассуждал Кузик.