Во Львове ломают голову, как быстро превратить «европейский плебс» в оголтелых русофобов
Новый президент США Дональд Трамп скорее всего попытается «слить» Украину, поэтому бандеровцы должны убедить Европу в необходимости воевать.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил командир запрещенного в РФ националистического батальона «Свобода» Петр Кузик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За 24 часа эту войну не остановишь, это поняли даже те, ко надеялся, что приход Трампа станет волшебной палочкой, которая закончит войну. Ничего не выйдет и за сто дней. И в этом контексте быстрая встреча Трампа с Путиным означала бы только одно – капитуляцию Украины.
И в этом процессе многое зависит от Украины, задачи очень тяжёлые. Одно дело, сидеть здесь, в студии, и совсем другое – на фронте сдерживать эту орду. Но другого выхода у нас нет», – рассуждал Кузик.
«Нам нужно смотреть на Европу, она наш более природный союзник, нужно работать с ней. Потому что, если падём мы, следующими будут они – Польша, Литва, не имеет значения.
И сейчас, когда только у Франции всего 200 тысяч войск, они могут дойти до Берлина, и дальше. Эксперты это понимают. Проблема в том, как европейский плебс убедить, что ситуация настолько печальная, что необходимо что-то делать, а не поддерживать популистских политиков, которые обещают закончить войну за 24 часа», – подытожил нацист.
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