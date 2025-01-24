Во Львове грустно жалуются: Союз Китая и России не разорвать

Вадим Москаленко.  
24.01.2025 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У стран западного блока не получится рассорить Китай и Россию по ряду экономических и военных причин.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил киевский антироссийский пропагандист-содомит Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У стран западного блока не получится рассорить Китай и Россию по ряду экономических и...

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«Я думаю, Трамп абсолютно серьёзно говорил с Си Цзиньпином о том, что Си должен повлиять на Путина с точки зрения того, чтобы закончилась российско-украинская война. Но что Трамп готов предложить Китаю в ситуации, когда он думает об увеличении налогов?

Второе – может ли Си Цзиньпин повлиять на Путина, не преувеличиваем ли мы зависимость России от Китая? Да, Россия экономически зависима от Китая. Но Россия для Китая – не просто страна, в которую он поставляет какие-то элементы оружия. Это страна, из которой он получает дешёвую нефть, и может быть заинтересован, чтобы это продолжалось», – сказал Портников.

«И Россия является таким себе ядерным зонтиком для Китая. Ядерный потенциал Китая несравним с российским, и если Си Цзиньпин готовится к горячей войне на Тайване, ему может быть необходима Москва в качестве военного союзника, если что-то пойдёт не так», – жаловался русофоб.

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