Во Львове грустно жалуются: Союз Китая и России не разорвать
У стран западного блока не получится рассорить Китай и Россию по ряду экономических и военных причин.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил киевский антироссийский пропагандист-содомит Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, Трамп абсолютно серьёзно говорил с Си Цзиньпином о том, что Си должен повлиять на Путина с точки зрения того, чтобы закончилась российско-украинская война. Но что Трамп готов предложить Китаю в ситуации, когда он думает об увеличении налогов?
Второе – может ли Си Цзиньпин повлиять на Путина, не преувеличиваем ли мы зависимость России от Китая? Да, Россия экономически зависима от Китая. Но Россия для Китая – не просто страна, в которую он поставляет какие-то элементы оружия. Это страна, из которой он получает дешёвую нефть, и может быть заинтересован, чтобы это продолжалось», – сказал Портников.
«И Россия является таким себе ядерным зонтиком для Китая. Ядерный потенциал Китая несравним с российским, и если Си Цзиньпин готовится к горячей войне на Тайване, ему может быть необходима Москва в качестве военного союзника, если что-то пойдёт не так», – жаловался русофоб.
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