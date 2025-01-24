У стран западного блока не получится рассорить Китай и Россию по ряду экономических и военных причин.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил киевский антироссийский пропагандист-содомит Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Трамп абсолютно серьёзно говорил с Си Цзиньпином о том, что Си должен повлиять на Путина с точки зрения того, чтобы закончилась российско-украинская война. Но что Трамп готов предложить Китаю в ситуации, когда он думает об увеличении налогов?

Второе – может ли Си Цзиньпин повлиять на Путина, не преувеличиваем ли мы зависимость России от Китая? Да, Россия экономически зависима от Китая. Но Россия для Китая – не просто страна, в которую он поставляет какие-то элементы оружия. Это страна, из которой он получает дешёвую нефть, и может быть заинтересован, чтобы это продолжалось», – сказал Портников.