Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Трамп продолжит наживаться на своих европейских партнёрах, Евросоюзу придётся ввести тарифы на ввоз товаров из США.

Об этом на канале «LCI» заявил французский философ-экстремист Бернар Анри Леви, печально известный активной ролью в разжигании «цветных революций», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если бы вторжение американцев в Гренландию произошло, это был бы конец НАТО, немедленно. И это был бы конец того, что было великим. Европейские и американские отношения не выдержали бы того, что одна страна НАТО нападает на другую страну НАТО. Великий союзник нападает на такого образцово верного союзника, как Дания. Дания, вероятно, наиболее лояльная к американскому альянсу за долгое время. И я даже в этом отношении считаю, что договор о союзе между Данией и США является одним из старейших. Но американцы пытаются наживаться на своих европейских партнёрах», – возмущался Леви.