Внутренний разброд не позволит ЕС самостоятельно спонсировать Украину – Бортник

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Европа не сможет финансировать Украину на протяжении нескольких лет, потому что это приведёт к внутренним кризисам и политической нестабильности.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет финансировать Украину на протяжении нескольких лет, потому что это приведёт к...

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«Ресурсы, возможности европейской экономики, несмотря на все эти проценты, негативы и депрессии, которые показывает статистика, есть. Потенциально Европа могла бы полноценно и самостоятельно финансировать Украину, я думаю, что 3-5 лет.

Дело в политической воле и в том, как соблюсти сценарий стабильности внутри европейских обществ. Левые и правые популисты сразу же начнут использовать это для критики правительств, будут требовать досрочных выборов, будут формировать условия для социально-политических кризисов внутри этих обществ. Как пройти между этим?» – сказал Бортник.

«Что касается вооружений, ситуация ещё хуже. Европа потенциально тоже могла бы перекрыть процентов 70-80 украинских издержек. И даже то, что Европа не могла бы перекрыть, это не означало бы все равно поражение Украины в войне. Это означало бы ухудшение положения украинской армии, отступление из регионов востока Украины, но не поражение в войне. То есть это вариант такого медленного отступления.

Но для этого необходимо, чтобы Европа отказалась или пересмотрела концепт НАТО, создала свой европейский НАТО, создала свои структуры управления войной, которые сейчас находятся в значительной мере в позитивной зависимости от США и в негативной зависимости от некоторых стран и инсургентов.

Типа Словакии, Венгрии, в некоторых моментах даже Турция будет против каких-то действий, мы должны это понимать. То есть нужен новый военный союз внутри Европы для того, чтобы системно поддерживать Украину», – резюмировал политолог.

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