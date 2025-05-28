Внутренний разброд не позволит ЕС самостоятельно спонсировать Украину – Бортник

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Европа не сможет финансировать Украину на протяжении нескольких лет, потому что это приведёт к внутренним кризисам и политической нестабильности.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ресурсы, возможности европейской экономики, несмотря на все эти проценты, негативы и депрессии, которые показывает статистика, есть. Потенциально Европа могла бы полноценно и самостоятельно финансировать Украину, я думаю, что 3-5 лет. Дело в политической воле и в том, как соблюсти сценарий стабильности внутри европейских обществ. Левые и правые популисты сразу же начнут использовать это для критики правительств, будут требовать досрочных выборов, будут формировать условия для социально-политических кризисов внутри этих обществ. Как пройти между этим?» – сказал Бортник.