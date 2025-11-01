Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Действующий режим на Украине показательно осудил 38-летнего инженера киевского завода Антонова Георгия Кудрю на 5.5 лет, строго режима с конфискацией имущества по статье 436 уголовного кодекса Украины «Призывы к миру».

Кудря – внук внука Героя Советского Союза, разведчика, антифашиста, казнённого гитлеровцами в июле 1942 года в Киеве Ивана Даниловича Кудри. Улица, носившая его имя, после переворота была показательно переименована в честь американского русофоба Джона Маккейна, бывавшего на Майдане.

Чтобы усилить обвинение по сфабрикованному уголовному делу СБУ добавила ещё и 263 статью УК Украины «Незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами».

Антифашист Георгий Кудря в украинской тюрьме прошел пытки, избиения, угрозы, его не раз бросали в камеры к откровенным убийцам и нацистам.

В итоге апелляционный суд Киева подтвердил приговор первой инстанции Печерского суда и оставил приговор в силе 5.5 лет строгого режима с конфискацией имущества.

22 октября Кудрю по этапу увезли из Киевского Лукьяновского СИЗО в 122 Пятихатскую исправительную колонию – это концлагерь для политических заключённых на Украине, туда же перевели подальше от линии фронта «славно известную» 101 зону для политических.

Георгий Кудря был арестован по доносу человека, который работал с ним в одном кабинете 12 лет – это инженер Сергей Зозовский, который выступал на суде главным свидетелем со стороны обвинения от СБУ и прокуратуры.