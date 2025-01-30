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Британская Financial Times со ссылкой на собственные источники пишет, что в ЕС обсуждают возможность восстановления поставок российского газа на европейский рынок после мирного урегулирования войны на Украине.

В данный момент, отмечает газета, единственный действующий такой путь снабжения Европы российским газом – газопровод «Турецкий поток». При этом, поясняет FT, цены на газ в ЕС по результатам санкционной войны с РФ, в среднем в три – четыре раза выше, чем в США.

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Сторонники возобновления экспорта по газопроводам отмечают, что этот шаг позволит снизить цены на энергию в ЕС, побудит Россию сесть за стол переговоров.

«В конце концов, все хотят, чтобы расходы на электроэнергию были ниже», – заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Три других источника FT отметили, что идея исходит от ряда официальных лиц Германии и Венгрии, ее поддержали в части европейских столиц. В то же время инициатива «вывела из себя дипломатов некоторых стран Восточной Европы». Судя по контексту, речь идет о поляках и прибалтах.

«Это безумие. Насколько глупыми мы можем быть, даже если думаем об этом как о варианте?» – заявил неназванный прибалтийскй дипломат.

«В ярости» и бюрократы из Брюсселя — они в течение последних трех лет работали над тем, чтобы сократить объем импорта российских энергоносителей в блок и таким образом снизить доходы Москвы на ведение боевых действий.

«Против выступили и некоторые американские экспортеры газа, стремящиеся заключить долгосрочные сделки на поставку ресурса с европейскими компаниями. Они опасаются, что любое возобновление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной», – говорится в публикации.

Как отмечает FT, возобновление экспорта газа в Европу значительно увеличит доходы РФ. До войны на долю России приходилось около 40% от общего объема поставок товара в ЕС. В 2024 году показатель упал до 10%, а в этом году сократился еще вдвое.