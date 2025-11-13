Вместо Зеленского США готовят для Путина нового переговорщика – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
13.11.2025 14:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 708
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Российский лидер Владимир Путин никогда не сядет за стол переговоров с украинским диктатором Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украиснкого журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Он обратил внимание, что постановление суда об обысках у связанных с Зеленским высокопоставленных коррупционеров появилось еще 24 октября. Но сами обыски прошли лишь 10 ноября.

«Причем этом синхронно совпало с событиями под Покровском, когда уже катастрофа, и еще добить «пленками Миндича», – сказал Бондаренко.

По его словам, Зеленский считал, что опасность с «пленками», о существовании которых стало известно еще летом, уже миновала.

«И вдруг как гром среди ясного неба в то время, как мы теряем Покровск, когда образовался котел под Мирноградом и второй котел под Купянском. Ситуация на фронте ужасающая. И тут еще добивают Зеленского этим», – заметил эксперт.

Он соглашается, что это используется как принуждение Украины к миру, но говорит, что «есть одно «но».

«Путин никогда бы не сел за стол переговоров с Зеленским. Вот с кем угодно, но не с Зеленским. Это для него принципиальный вопрос. Одна из версий, я могу ошибаться, что США как бенефициары всех действий НАБУ и САП таким образом технично решают вопрос человека, который сядет за стол переговоров с Россией в это сложное время», – предполагает Бондаренко.

