Вместо срочных мер по антитеррору, царит беспечность после теракта в Крокусе – эксперт по безопасности
Требования к антитеррористической безопасности ничуть не изменились, несмотря на явно последовавшие директивы «расширить и углубить» после теракта в «Крокус Сити Холле».
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На органы власти работает достаточно большое количество специалистов-аналитиков. Надо к ним всё-таки прислушиваться. И если люди говорят, то это надо делать, а не откладывать на потом или все пускать на какой-то коммерческий проект или ещё что-нибудь. Надо заниматься тем, что стране необходимо. Это немножко другой подход, государственный. Поэтому, я считаю, что вообще уже всё должно было состоятся. А у нас опять продолжается разговор», – указал он.
Накануне Следком сообщил об окончании расследования теракта в «Крокус Сити Холле», по которому обвиняемыми признаны 19 человек. Однако, по словам Кашканова, должные уроки из организации безопасности массовых мероприятий не извлечены.
«После теракта в «Крокусе» я посещал подобные мероприятия на полуострове и далеко не везде остался удовлетворён мерами безопасности. Просто ничего не поменялось даже визуально. Я так полагаю, что как всегда разошлись указания: применить, углубить, расширить. Не могу дать оценку, что выполнено, потому что надо быть в составе соответствующей комиссии, смотреть, проверять.
Но хотелось бы, наряду с итогами по «Крокусу», увидеть публикации, какая работа проведена, какое количество культурно-развлекательных объектов выявлено, какие меры приняты. Чтобы действительно нам сообщили, что работа за год велась, и она помогла в том-то и в том-то. И чтобы это действительно произошло.
И если говорить о безопасности, об изменении градостроительных норм, так по сути дела нам надо вводить меры по антитеррористической защищённости. Потому что страна с этим столкнулась давно, и мы должны работать на упреждение», – подытожил Кашканов.
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