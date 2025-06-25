Вместо срочных мер по антитеррору, царит беспечность после теракта в Крокусе – эксперт по безопасности

Требования к антитеррористической безопасности ничуть не изменились, несмотря на явно последовавшие директивы «расширить и углубить» после теракта в «Крокус Сити Холле».

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На органы власти работает достаточно большое количество специалистов-аналитиков. Надо к ним всё-таки прислушиваться. И если люди говорят, то это надо делать, а не откладывать на потом или все пускать на какой-то коммерческий проект или ещё что-нибудь. Надо заниматься тем, что стране необходимо. Это немножко другой подход, государственный. Поэтому, я считаю, что вообще уже всё должно было состоятся. А у нас опять продолжается разговор», – указал он.

Накануне Следком сообщил об окончании расследования теракта в «Крокус Сити Холле», по которому обвиняемыми признаны 19 человек. Однако, по словам Кашканова, должные уроки из организации безопасности массовых мероприятий не извлечены.