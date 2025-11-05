Северный Кавказ должен быть отторгнут от России.

Об этом заявил вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко на конференции, организованный с чеченскими сепаратистами – бежавшими на Запад функционерами террористической «Ичкерии».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Северный Кавказ – это не окраина, это рубеж, и мы должны работать над тем, чтобы на таких конференциях наша мощная международная составляющая была представлена очень активно. Нас должно быть больше, мы должны обсуждать эти вопросы и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине, и в других европейских столицах. Конечно, Лондон, конечно, Скандинавия – не должно остаться места в Европе, особенно среди стран-членов НАТО, кто не понимал бы, о чем идет речь, кто не поддерживал бы вашу борьбу и не понимал, что тот, кто контролирует Кавказ, тот определяет будущее безопасности Европы. Пока Москва будет удерживать вас в цепях, пока наши коллеги где-то в далекой Португалии не должны ощущать себя в стопроцентной безопасности ».

Еще более агрессивно выступил советник Зе-офиса Михаил Подоляк.

«Россия должна умереть, я хочу, чтобы все это поняли. Не просто где-то отойти. Да, это может произойти не сегодня, я понимаю, что это очень тяжело. Потому что, если бы в нас вкладывали совсем другие ресурсы, если бы Европа не была влюблена в свою бюрократию, если бы мы своевременно извинились перед Чечней, что не поддержали ее в 90-е, так же Европа… У нас есть воля, которой сегодня в Европе ни у кого нет. Оружие у них есть, классное, но воли применить оружие нет. И было бы желательно, чтобы они это осознали, чтобы это оружие, 700 плюс дронов еженочно залетали в Центральный федеральный округ, и чтобы туда залетали ракеты. «Таурус», безусловно, очень круто, что у тебя «Таурус» на складе, но ты его не применишь, а Украина его применит спокойно. Более того, «Таурус» мало, дальше – больше, и так далее. Вот это хочу, чтобы они осознали, и нам нужно давить, давить и давить».