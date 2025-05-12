Власти Севастополя отменили гастроли театра Вахтангова из-за режиссера-бандеровца
В Севастополе отменены гастроли театра Вахтангова. Причиной стала антироссийские взгляды режиссёра.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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«Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса. Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель», – говорится в заявлении Развожаева.
Он объявил выговор руководству местного департамента культуры и театра Луначарского, где должны были пройти гастроли
Развожаев пояснил, что «считает особо кощунственным» «показывать спектакли предателя в патриотической столице России».
«Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова… Не может быть двойной политики и оправдания такому в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день», – заявил чиновник.
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