Власти Севастополя отменили гастроли театра Вахтангова из-за режиссера-бандеровца

Виктор Орлов.  
12.05.2025 15:24
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Культура, Россия, Русофобия, Севастополь


В Севастополе отменены гастроли театра Вахтангова. Причиной стала антироссийские взгляды режиссёра.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе отменены гастроли театра Вахтангова. Причиной стала антироссийские взгляды режиссёра. Об этом сообщил...

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«Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса. Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель», – говорится в заявлении Развожаева.

Он объявил выговор руководству местного департамента культуры и театра Луначарского, где должны были пройти гастроли

Развожаев пояснил, что «считает особо кощунственным» «показывать спектакли предателя в патриотической столице России».

«Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова… Не может быть двойной политики и оправдания такому в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день», – заявил чиновник.

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