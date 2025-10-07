Власти Германии: Милитаризацию не остановить

Германия будет продолжать увеличивать расходы на оборону, даже если придется брать долги.

Об этом в рамках Трансатлантического форума заявил статс-секретарь федерального министерства обороны Германии Нильс Шмид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновник пообещал придерживаться достигнутого странами НАТО в Гааге согласия тратить 5% ВВП на военную сферу, добавив, что изменения в Конституцию Германии теперь позволяют осуществлять такие расходы в долг.

«Германия твердо намерена увеличить расходы на оборону и придерживаться новых целей, установленных в Гааге.

И вы можете быть уверены, что это обязательство останется в силе по трем причинам.

Во-первых, немецкая политика в целом направлена на достижение этих целей. Поэтому следующее правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным, будет сформировано из партий, которые также поддерживают НАТО и продолжат курс, взятый нынешней коалицией.

Во-вторых, мы изменили Конституцию. Теперь у нас почти неограниченные возможности для расходов, что очень важно для обеспечения безопасности, а также для частного сектора и оборонных компаний в Германии, и наших партнеров в других странах.

И, в-третьих, у Германии есть финансовая возможность для этого, поскольку наш долг не так велик, как в других западных странах. Поэтому мы можем позволить себе некоторые заимствования», – заявил Шмид.

