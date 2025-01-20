Владлен Татарский был бы жив, если бы не запросы из Москвы – Азаренок

Елена Острякова.  
20.01.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Куратор террористки Дарьи Треповой (на фото) мог бы быть нейтрализован в Белоруссии за три года до совершения ею взрыва в Петербурге.

Об этом белорусский телеведущий Григорий Азаренок заявил в интервью скандальной блогерше Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Куратор террористки Дарьи Треповой (на фото) мог бы быть нейтрализован в Белоруссии за три...

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«Был такой журналист Попков, по-моему, фамилия из МБХ Медиа, который здесь работал в 2020 году на митингах, на протестах. Понятно, поливал нас грязью. Наши его взяли, посадили в изолятор. А потом МИД российский говорит: давайте, отпустите этого человека, это наш журналист, российский. Обзвонили всех пресс-секретарей.

Хрен с вами, отпустили, забирайте. Знаете, где он потом был? Он потом оказался на Украине и оказался куратором Дарьи Треповой от СБУ. Она убила Владлена Татарского и ранила многих людей. Так, может, лучше он сидел бы в Беларуси?», – сказал Азаренок.

Напомним, в 2023 году в петербургском кафе Дарья Трепова, управлявшаяся с Украины, устроила взрыв, убивший военкора Владлена Татарского и ранившего десятки людей.

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