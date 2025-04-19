Вилка для Зеленского и пасс Трампу: Путин дал приказ остановить боевые действия

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Российская армия с завтрашнего дня прекращает боевые действия на Украине.

Об этом заявил в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский лидер отметил, что ситуация на фронте развивается успешно для ВС РФ, которые шаг за шагом уверено идут вперед. Он поздравил исповедующих христианство военных с Пасхой.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет Пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», – сказал президент РФ.

При этом он предупредили, что армия должна быть готова «к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий»

Глава России напомнил о многочисленных фактах нарушения киевским режимом энергетического перемирия, призвав быть готовыми к немедленному ответу. Кроме того, было сказано, что это решение покажет, насколько искреннем является готовность киевского режима соблюдать перемирие и согласиться на устранение первопричин конфликт.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва приветствует сегодняшнее стремление американской стороны, президента Трампа, КНР, стран БРИКС к справедливому урегулированию украинского кризиса.

Он попросил Герасимова передать бойцам поздравления за их службу Отечеству, самоотверженность и героизм.

«Нужно указание войскам, командующим группировками приступить к исполнению«, – резюмировал Путин.

Чуть позже Минобороны опубликовало распоряжение.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля. Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», – говорится в завлении МО.

Теперь самый важный вопрос: продлиться ли перемирие после? Экс-советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, которые перешел на сторону России, прогнозирует, что перемирие продлится недолго.

«Обыкновенный христианский европейский шаг. О долгосрочном перемирии речи не идет и не будет идти, согласно моей информации», – утверждает Селиванов.

Зампред комиссии по культуре Общественной палаты РФ Петр Лундстрем считает, что Москва делает правильный жест.

«Ну что ж, в любом случае, это решение главнокомандующего, он принимает решения, он и отвечает за результат», – – добавил Лундстрем.

Либеральная журналистка Ксения Собчак нахваливает президента.

«Красивый жест от Путина. Особенно на фоне слов Трампа про то, что Украина и Россия играют в игры вместо попытки достичь мира. Грамотный. Ход за Зеленским», – пишет она. «Учитывая как активно агент Донни сливает Киев, при всем сопротивлении дипстейта, это явный пас ему от ВВП. Возможность сохранить лицо, показать что он на что-то влияет. И заодно сделать подножку Зеленскому. Который если последует перемирию, то покажет что его непримиримость можно продавливать, и следом в него вцепятся с планом Уиткоффа по признанию потерянных территорий. То есть давление чтоб он дал слабину. Но это вызовет и бурление жабогадюкинга в Киеве, где в зелю вцепятся со всех сторон. А в случае если Зеля не принимает перемирия, то это даёт возможность для Трампа обвинить его в нежелании идти на мир, и главным виновником, что позволит с сохранением лица сливать Киев, и списывать убытки. Изящная вилка. А для Зели два стула», – отмечает Васильев.

Переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян убеждена, что в этой ситуации главное – не дать Киеву использовать перемирие для провокаций.

«Ничего особенно масштабного за сутки (ну, чуть больше) сделать ВСУ не успеют при всём желании, хотя что-то попробовать замутить всё-таки будет можно – на такие штуки в Киеве большие мастера. Хочется верить, что все такие возможности проанализированы, контрмеры подготовлены и так далее. Потому что во времена «безальтернативности Минских соглашений» ВСУ пользовались такими перемириями для решения тех или иных задач на фронте, например, закрепления на каких-то позициях, проведения ротаций и тому подобных вещей просто на постоянной основе», – предупреждает Монтян.

Экс-боевик запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук сокрушается, что Киев не объявил о перемирии первым.

«Слово за Банковой… и если бы были умны, то сработали бы на опережение… а так дали Путину козыри и возможность выставить себя в глазах мира миротворцем», – пишет Мосийчук.

На данный момент реакции киевского режима на решение Путина пока нет. Есть лишь заявление диктатора Зеленского, сказавшего:

«Что касается очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей, сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. «Шахеды» в нашем небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей».

При этом он отметил, что ВСУ продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей.