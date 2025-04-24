Видит око да зуб неймет – американец об украинских полезных ископаемых
В США хотели бы отказаться от закупки российского урана за счет разработки крупнейшего в Европе месторождения на Украине.
Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас, когда внимание сосредоточено на возможном возрождении ядерной энергетики, поиск урана, особенно, если вы не хотите покупать его в России, невероятно важен», – заметил эксперт.
Он оценил стоимость природных ископаемых Украины в 11 трлн долларов. Восемь подтвержденных месторождений содержат 117 из 120 самых востребованных минералов в мире. По прогнозам Бергманна, потребность в них удвоится к 2030 году и утроится к 2040-му.
«Несмотря на потенциал этих подземных сокровищниц возможности Украины по их освоению в настоящее время ограничены. Россия контролирует примерно 40% запасов металлов и 20% полезных запасов ископаемых в Украине. Многие месторождения, которые все еще находятся под контролем Украины, расположены на линии фронта, где идет конфликт» – посетовал Бергманн.
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