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В США хотели бы отказаться от закупки российского урана за счет разработки крупнейшего в Европе месторождения на Украине.

Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, когда внимание сосредоточено на возможном возрождении ядерной энергетики, поиск урана, особенно, если вы не хотите покупать его в России, невероятно важен», – заметил эксперт.

Он оценил стоимость природных ископаемых Украины в 11 трлн долларов. Восемь подтвержденных месторождений содержат 117 из 120 самых востребованных минералов в мире. По прогнозам Бергманна, потребность в них удвоится к 2030 году и утроится к 2040-му.