Вид русских пленных довёл Гордона до психической травмы

Вадим Москаленко.  
19.01.2025 17:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Внешний вид содержащихся в украинском плену российских военных столь ужасен, что может оказаться ударом для психики.

Об этом в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной сказал антироссийский пропагандист и шарлатан Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внешний вид содержащихся в украинском плену российских военных столь ужасен, что может оказаться ударом...

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«Я был в лагере военнопленных часов шесть или восемь, и уехал оттуда психологически больным. Потому что это оказалось такое вырожденческое быдло. Это не Москва, не театральная общественность, и не научно-исследовательские институты. И не студенты.

Это сермяжная Россия, страшные рожи, вырожденцы, дебилы. Преступники, очень много зэков. «Какие отвратительные рожи», – думал я. Это надо увидеть», – кривлялся Гордон.

Подонок намеренно искажает реальность, уничижительно описывая людей, к которым в украинских застенках применяются жестокие пытки.

Как известно дети Гордона сбежали за границу, хотя ранее он обещал, что они будут воевать за самостийную Украину. Сам Гордон является одним из тех, кто годами разжигал кровавый конфликт на Украине.

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