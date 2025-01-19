Внешний вид содержащихся в украинском плену российских военных столь ужасен, что может оказаться ударом для психики.

Об этом в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной сказал антироссийский пропагандист и шарлатан Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был в лагере военнопленных часов шесть или восемь, и уехал оттуда психологически больным. Потому что это оказалось такое вырожденческое быдло. Это не Москва, не театральная общественность, и не научно-исследовательские институты. И не студенты.

Это сермяжная Россия, страшные рожи, вырожденцы, дебилы. Преступники, очень много зэков. «Какие отвратительные рожи», – думал я. Это надо увидеть», – кривлялся Гордон.