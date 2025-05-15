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Новая администрация США поняла, что уже проиграла на Украине, поэтому превратилась из главы антироссийского альянса в посредника на переговорах.

Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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