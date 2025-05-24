Некоторые бойцы СВО не берут в плен иностранных наёмников, которые приехали воевать на стороне ВСУ.

Об этом в эфире «Ваши новости» заявил воюющий в составе интернационального батальона «Пятнашка» писатель Евгений Николаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, есть ли категория врага, которую не берут в плен.

«У меня был очень хороший учитель, позывной у него был Дрон, он был из донецких пацанов. И он очень просто этот вопрос решал. Сначала расскажу, как он пришел к этой мысли. В начале войны был некий период, когда польских наемников выкупали польские войска. То есть польские наемники, попадавшие к нам в плен, волшебным образом оказывались снова на той стороне.

И был такой замечательный польский парень, который трижды так попадал в плен, и на четвертый раз Дрон прекратил этот процесс перетекания денег и поляков. И вот после этого он сказал следующее: «Человек, который не говорит на русском и украинском, в плен попадать не может». Он просто спрашивал: «Розумиешь украинскою?» – «А?» – «По-русски говоришь?» – «А?». Все, плена не будет.

Это закон донецких мобилизованных мужиков, которые говорят: «Зачем ты сюда приехал, кто ты, откуда ты взялся, ты украинец, ты русский? Это наш спор, это мы решаем здесь, это никого не касается, кроме нас», – подчеркнул Николаев.