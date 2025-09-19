Ветеран спецслужб: Молдова готовит вторжение в Приднестровье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова ведет подготовку к военной агрессии против Приднестровья.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил ветеран спецслужб, экс-депутат парламента Приднестровья Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соина, о подготовке свидетельствует найденный недавно на Донбассе труп кадрового молдавского военного:

«Мы знаем, что националистические прорумынски настроенные элементы, молдавские русофобские элементы, проходят военную обкатку на Украине, чтобы их впоследствии использовать для вероятных агрессивных действий на Гагаузском и Приднестровском направлениях.

Более того, их в качестве диверсантов, террористов и просто киллеров можно использовать и против оппозиции, которая ведет борьбу с режимом Санду».

Соин указывает на принятое Кишиневом решение о ремонте мостов через Днестр: