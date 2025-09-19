Ветеран спецслужб: Молдова готовит вторжение в Приднестровье
Молдова ведет подготовку к военной агрессии против Приднестровья.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил ветеран спецслужб, экс-депутат парламента Приднестровья Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Соина, о подготовке свидетельствует найденный недавно на Донбассе труп кадрового молдавского военного:
«Мы знаем, что националистические прорумынски настроенные элементы, молдавские русофобские элементы, проходят военную обкатку на Украине, чтобы их впоследствии использовать для вероятных агрессивных действий на Гагаузском и Приднестровском направлениях.
Более того, их в качестве диверсантов, террористов и просто киллеров можно использовать и против оппозиции, которая ведет борьбу с режимом Санду».
Соин указывает на принятое Кишиневом решение о ремонте мостов через Днестр:
«Что означает ремонт мостов? Если вот так синхронно, сразу, условно из семи или восьми мостов, пять или шесть ремонтируется, это говорит о том, что готовится крупная переброска каких-то сил и средств. И явно речь не идет о сельхозпродукции, о тракторах или о мирных землепашцах. Такие вещи всегда делаются на фоне подготовки к боевым действиям».
