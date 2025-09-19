Ветеран спецслужб: Молдова готовит вторжение в Приднестровье

Анатолий Лапин.  
19.09.2025 15:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 220
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Сюжет дня


Молдова ведет подготовку к военной агрессии против Приднестровья.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил ветеран спецслужб, экс-депутат парламента Приднестровья Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова ведет подготовку к военной агрессии против Приднестровья. Об этом в эфире видеоблога «Книжный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Соина, о подготовке свидетельствует найденный недавно на Донбассе труп кадрового молдавского военного:

«Мы знаем, что националистические прорумынски настроенные элементы, молдавские русофобские элементы, проходят военную обкатку на Украине, чтобы их впоследствии использовать для вероятных агрессивных действий на Гагаузском и Приднестровском направлениях.

Более того, их в качестве диверсантов, террористов и просто киллеров можно использовать и против оппозиции, которая ведет борьбу с режимом Санду».

Соин указывает на принятое Кишиневом решение о ремонте мостов через Днестр:

«Что означает ремонт мостов? Если вот так синхронно, сразу, условно из семи или восьми мостов, пять или шесть ремонтируется, это говорит о том, что готовится крупная переброска каких-то сил и средств. И явно речь не идет о сельхозпродукции, о тракторах или о мирных землепашцах. Такие вещи всегда делаются на фоне подготовки к боевым действиям».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить