Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщило издание The Washington Mail, обозначив в подзаголовках «связи с организованной преступностью», коррупцию и российский паспорт Труханова.

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По первому пункту издание пишет о «росте обеспокоенности по поводу предполагаемой причастности Труханова к преступной группировке из Одессы» и владение им значительным пакетом акций в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в Британии — ранее об этом сообщала и BBC.

«Преступная группировка наживалась на нефтяной промышленности. В 1990-е годы, во время распада Советского Союза, ее членам удалось перебраться в европейские страны, используя Италию в качестве своей оперативной базы. Правоохранители начали подозревать их в контрабанде наркотиков и оружия. Группа имела мафиозную структуру, где каждому члену отводилась определенная роль. Труханов отвечал за обучение членов банды «рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия», — заявляет Washington Mail.

О русском паспорте отзывается так:

«Это вызывает серьезную обеспокоенность не только в Украине, но и среди международных союзников, поскольку высокопоставленный чиновник, управляющий одним из ключевых портовых городов Украины, может иметь потенциальный конфликт интересов и быть уязвимым для российского влияния».

И о коррупции:

«Труханов был замешан в громких коррупционных делах. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили, что он возглавлял преступную организацию, которая в период с 2016 по 2019 год нанесла одесскому населению ущерб в сотни миллионов гривен. Городские земли были переданы заранее отобранным компаниям без проведения конкурсных торгов, и вместо того, чтобы застройщики вносили средства в городской бюджет, они якобы направлялись непосредственно преступной организации».

Интересно, что как раз на этой неделе в высшем антикоррупционном суде Киева идет суд по делу Труханова и его сообщников по обвинению в хищении коммунальной собственности, злоупотреблении властью и отмывании (легализации) денег и организации преступной группировки.

На самом деле так происходит давно — с 2014-го года мэр Одессы является перманентным подсудимым, и все его криминальные эпизоды, которых примерно как в «Санта-Барбаре», неоднократно пережевывались СМИ. И только сейчас — в рамках трамповского «Прожектора перестройки» — на это обратили внимание американские журналисты, придя к следующим выводам:

«Если Труханов попадет под санкции, это может оказать существенное влияние на его политическое будущее. Его активы будут заморожены, его доступ к международным финансовым операциям ограничен, и ему будет запрещен въезд в Соединенные Штаты. Для Одессы это также может стать серьезной проблемой, поскольку может поставить под угрозу международные инвестиции и сотрудничество с американскими партнерами».

А еще в данном секрете Полишинеля смешен тот факт, что Трамп оказался на одной ступени с такими извечными врагами Труханова как Стерненко, Музычко, Ганул, городские сумасшедшие (сорри, нацисты-активисты) и прочим отребьем, главная претензия которых: «Мэр Одессы — сепар и российский гражданин». На что Труханов, доказывая свой нацизм, отвечал уже десятки раз, называя себя хохлом, а русских поцами. Но оппонентам все мало.

Однако комичность ситуации не отменяет главный посыл американской заметки: «Одесса — один из ключевых городов Украины» с выходом к морю. И за нее будет идти сражение. Ну да, да… только Одесса — это русский город. У Трампа ошиблись.