«Вестник психиатрии»: «Одэсьци» дожирают Одессу

Павел Бадаев.  
20.01.2025 10:12
  (Мск) , Одесса 
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Авторская колонка, Дзен, Местная власть, Одесса, Украина


Полгода тунеядцы из т. н. инициативной группы «Деньги на ВСУ» пикетируют мэрию, канюча «Дай миллион, у-га-га-га». Но это их, как говорится, свадьба — что так украдут, что эдак.

Однако если бы не война, то острой социальной проблемой можно было бы назвать, например, отмену питания в школах и дотаций на лечение стариков, которые власти выделяли до того, как до них добрались вэсэушные попрошайки.

Полгода тунеядцы из т. н. инициативной группы «Деньги на ВСУ» пикетируют мэрию, канюча «Дай...

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На этот раз убогие вышли на митинг с плакатом: «Как вам торт, пан мэр?».

О, да — из-за этого торта вышел «вселенский» скандалище.

Дело в том, что на днях градоначальник Труханов отпраздновал 60-летие, и опричники сделали ему подношение — торт в виде Одессы — с Потемкинской лестницей, оперным театром, историческим зданием мэрии, памятником Дюку, Воронцовским маяком — всем, что патриоты еще не снесли.

Еще торт украшали десерты в виде книг Куприна, Паустовского, Бабеля, Багрицкого, Жванецкого…

И секта Ганула с сочувствующими в лице клики «Деньги на ВСУ» взорвалась:

«Пророссийские черти открыто заигрывают с русскими оккупантами, тянут нас в единое с ними пространство».

Одни желали Труханову «подавиться куском книги», другие возмущались «браття, колы вы його вбъетэ?!».

Но ведь и это не все. Особую неприязнь у дегенератов вызвал символ города, геральдическая эмблема Одессы — якорь-кошка, присутствовавший на торте.

И тут уже (вернее, опять) досталось Артемию Лебедеву, студия которого разрабатывала современную айдентику Одессы — там тоже «убить», «повесить»…

Однако потомки шариковых не учли, что изображенный на торте якорь — вовсе не лебедевский, а был разработан в 1798 году, когда именитые предки Лебедева еще даже не планировались.

А, впрочем, происходящее — очень типично.

То нацисты сожгли на кладбище могилу и памятник обычному одесситу Булгакову… перепутав его с великим запрещенным однофамильцем.

То переименовали улицу Паустовского, опять-таки, приняв писателя за его тезку — какого-то «ката украинського народу» (что тоже не факт). То сдали в полицию пенсионера, певшего на улице негласный гимн города «Прогулка по Одессе», сочиненный местным музыкантом Ганькевичем (естественно, на русском языке), но бедолагу обвинили — мол, перепевает «путинских псов» «Чижа» и «Чайф».

То снесли памятник Высоцкому, «тому що вин николы нэ був в Одэси»… только непонятно, как умудрился сняться на местной киностудии аж в восьми фильмах — больше, чем где-либо…

И ведь это не просто толпа рогатых, а «тилигенция» из института нацпамяти и прочих мовных гестапо, филологи и историки. Дожирающие Одессу. Как Труханов скандальный торт.

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