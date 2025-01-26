Вероятный преемник Шольца грозится пойти путем Трампа – с депортациями мигрантов и ужесточением законов

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Пока администрация Трампа депортирует тысячи мигрантов из США, немецкие правые лишь только строят планы на этот счет. Лидирующая в соцопросах перед февральскими выборами коалиция ХДС/ХСС после своего прихода к власти потребует ужесточить миграционную политику в стране.

Как сообщает агентство Reuters, христианские демократы планируют внести в бундестаг две инициативы: о кардинальном изменении миграционной политики и об ужесточении мер внутренней безопасности.

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В первом документе под названием «Пять пунктов для защищенных границ и прекращения нелегальной миграции» речь идет об изменении действующего миграционного законодательства – постоянном контроле внешних границ Германии; введении фактического запрета на въезд в страну для лиц без необходимых действительных документов и не пользующихся правом свободного передвижения по ЕС – включая тех, кто подал заявление о защите.

Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил усилить репрессивные полномочия спецслужб и предоставить полиции право самостоятельно, без решения суда, выдавать ордеры на содержание под стражей тех, кто подлежит депортации.

Заявление прозвучало на фоне недавнего нападения с ножом в Ашаффенбурге. Жертвами стали два человека и трое получили ранения. Предполагаемый преступник – гражданин Афганистана, уже попадавший в поле зрения полиции.

Закон о праве на пребывание в Германии, по мнению Мерца, должен быть изменен так, чтобы совершившие преступление или потенциально опасные лица могли содержаться под арестом без временных ограничений до момента депортации или их добровольного возвращения к себе на родину.

Правда, немецких правозащитников смущает размытость предлагаемых правыми формулировок. В частности, кто именно и по каким критериям будет определять степень “потенциальной опасности” и круг людей, которые ее якобы представляют. Такие новации, говорят оппоненты Мерца, дают в руки государства чрезвычайно опасный инструмент, который может быть использован против имеющихся у граждан прав и свобод.