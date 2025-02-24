Вероятность войны с Россией существенно увеличилась – британский генерал

Максим Столяров.  
24.02.2025 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 325
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Внешнеполитическая деятельность Дональда Трампа последних недель значительно повысила вероятность войны НАТО с Россией в ближайшие 3-5 лет.

Об этом в эфире Times Radio заявил отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внешнеполитическая деятельность Дональда Трампа последних недель значительно повысила вероятность войны НАТО с Россией в...

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«Чего хочет Путин? Он хочет разделить Америку и Европу в вопросах безопасности. Он этого добился, или, по крайней мере, этого добивается Трамп. Он хочет нейтрализовать НАТО – Трамп начал процесс нейтрализации НАТО. Он хочет превратить Украину в зависимое государство по примеру Белоруссии и он хочет присоединить четыре восточные области Украины и демилитаризовать Украину. Трамп уже начал это делать.

Более того, Путин хочет новую Ялту. В Ялте Европа была разделена по Германии, а Восточная Европа фактически отошла Советскому Союзу. И он хочет, чтобы НАТО ушло из Восточной Европы. И Трамп уже начал это делать.

Это значит, что Путин, достигнув своих целей на Украине, не остановится. Он уже начинал в Молдавии, Грузии и уже вмешался в выборы в Румынии. Я думаю, что он обратит внимание на страны Балтии, которые были частью Советского Союза и царской империи. И Путин, как и другие русские, будет считать страны Балтии частью России», – рассуждал Ширрефф.

«К чему это приведёт? Они – близкие союзники нашей страны и остальных европейских государств, и это значит, что мы почти наверняка будем воевать с Россией, если они попытаются захватить страны Балтии. Я думаю, что события прошлой недели значительно повысили вероятность войны с Россией в ближайшие 3-5 лет», – заключил британский генерал.

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