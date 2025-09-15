Вернувшиеся из Украины наёмники превращаются в отщепенцев – британский журналист

Максим Столяров.  
15.09.2025 19:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 796
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Вернувшиеся с войны на Украине британцы на родине оказываются отщепенцами, непонятыми обществом и покинутыми государством.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил британский журналист Колин Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из добровольцев, который попал в плен, – когда вернулся в Британию, ему не очень-то помогли. Правительство Британии официально не одобряет участие людей в военных действиях. Тебе не оказывают никакой помощи, как обычно это делают для бывших военнослужащих.

И даже если бы она была, то нет никаких специалистов, которые могли бы помочь, кому можно было рассказать о том, как тебя пытали русские. Потому что такого никогда не случалось в британской армии со времён Второй мировой», – сочинял он.

«Им трудно найти людей, которые понимают, через что им пришлось пройти. Это действительно тяжело. И часто они покидают Британию, чтобы дальше сражаться в одиночку», – добавил пропагандист.

«И что ещё хуже, некоторые люди попадаются на российскую дезинформацию. И ты возвращаешься, чувствуя, что совершил что-то хорошее, а люди этого не понимают, и встречают тебя российской пропагандой и искажением реальности», – согласился с британским агитатором телеведущий.

Напомним, ранее инструктор ВСУ рассказал, что Украина набирает для войны маргиналов со всего мира.

