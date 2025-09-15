Вернувшиеся из Украины наёмники превращаются в отщепенцев – британский журналист
Вернувшиеся с войны на Украине британцы на родине оказываются отщепенцами, непонятыми обществом и покинутыми государством.
Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил британский журналист Колин Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Один из добровольцев, который попал в плен, – когда вернулся в Британию, ему не очень-то помогли. Правительство Британии официально не одобряет участие людей в военных действиях. Тебе не оказывают никакой помощи, как обычно это делают для бывших военнослужащих.
И даже если бы она была, то нет никаких специалистов, которые могли бы помочь, кому можно было рассказать о том, как тебя пытали русские. Потому что такого никогда не случалось в британской армии со времён Второй мировой», – сочинял он.
«Им трудно найти людей, которые понимают, через что им пришлось пройти. Это действительно тяжело. И часто они покидают Британию, чтобы дальше сражаться в одиночку», – добавил пропагандист.
«И что ещё хуже, некоторые люди попадаются на российскую дезинформацию. И ты возвращаешься, чувствуя, что совершил что-то хорошее, а люди этого не понимают, и встречают тебя российской пропагандой и искажением реальности», – согласился с британским агитатором телеведущий.
Напомним, ранее инструктор ВСУ рассказал, что Украина набирает для войны маргиналов со всего мира.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: