Вернувшиеся с войны на Украине британцы на родине оказываются отщепенцами, непонятыми обществом и покинутыми государством.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил британский журналист Колин Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из добровольцев, который попал в плен, – когда вернулся в Британию, ему не очень-то помогли. Правительство Британии официально не одобряет участие людей в военных действиях. Тебе не оказывают никакой помощи, как обычно это делают для бывших военнослужащих.

И даже если бы она была, то нет никаких специалистов, которые могли бы помочь, кому можно было рассказать о том, как тебя пытали русские. Потому что такого никогда не случалось в британской армии со времён Второй мировой», – сочинял он.