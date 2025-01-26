«Верховный пока жалеет Украину» – Сладков об ударах по энергетике

Максим Столяров.  
26.01.2025 16:52
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Если российское руководство до сих пор не использовало возможность уничтожить энергосистему Украины, то о вероятности удара по натовским объектам говорить пока точно не время.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российское руководство до сих пор не использовало возможность уничтожить энергосистему Украины, то о...

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Ведущий спросил, при каких обстоятельствах Путин может отдать приказ об уничтожении польского Жешува как одного из крупнейших логистических пунктов обеспечения войны на территории Украины.

«Нет, Путин не может этого сделать. Единственное, в рамках нанесения удара вообще по объектам НАТО, если будет война с НАТО. А сейчас как он может подставить целую державу? Это не его стиль. Если мы не до конца убиваем энергетическую систему Украины, то что уж там говорить про Польшу?»  – ответил Сладков.

Журналист уточнил, в состоянии ли РФ убить энергетическую систему Украины.

«Да, в состоянии. Или сделать её немощной как минимум на ближайшие три месяца с пролонгацией. [Мы не делаем это по причине] гуманитарного характера. Думаю, решения каждый раз принимает верховный, а верховный пока Украину жалеет», – сказал военкор.

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