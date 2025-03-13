Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада разослала по всему миру письма с требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Соответствующее постановление было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Также в письме содержатся требования ужесточить санкции против спортивных организаций России и Белоруссии.

Обращение Рады будет направлено к главам государств, парламентам и правительствам «демократических государств мира», Международному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому комитету, Международной ассоциации Всемирных игр.

О причинах написания документа рассказал работавший над законопроектом депутат Андрей Кожемякин – по его словам, «нейтральный флаг» уже не устраивает бандеровцев.

«Мы уже стали свидетелями возмутительных последствий такой политики [допущение спортсменов под «нейтральным флагом] во время игр 2024 года во Франции. Это участие вызвало гнев и непонимание не только среди украинских спортсменов, но и среди спортсменов и болельщиков всего мира», – вещал укро-депутат.

Особенно парламентариям не понравилось, что на соревнования могут поехать спортсмены из новых территорий России.

«Особенно опасен тот факт, что по меньшей мере 37 российских спортивных федераций и олимпийский комитет России незаконно включили в свой состав так называемые спортивные представительства с временно оккупированных территорий Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя. Это является грубым нарушением Олимпийской хартии», – причитал Кожемякин.

Из критики прозвучало только замечание, что у парламента сейчас есть дела поважнее.

«Я все понимаю, спорт – это важно и, надо гнать российских спортсменов. Но, может, мы поговорим о мире? Может, мы поговорим о переговорах? Ну уже летит Виткофф в Москву. Слава богу, состоялась Саудовская Аравия, состоялась положительно. Но есть много, где парламент должен сказать свое слово, какие красные линии, что для Украины принципиально важно», – пиарился нацист Алексей Гончаренко.

Депутаты поддержали документ единогласно – 279 депутатов. Постановление было принято, и скоро отправится по своим адресатам.