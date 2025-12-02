Верховная рада даже не думает рассматривать никакие «мирные планы»

Вадим Москаленко.  
02.12.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


За три недели в украинском парламенте не проведено ни одного серьёзного обсуждения любого из предложенных вариантов «мирного плана».

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат от фракции «Голос» Юлия Сирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы впервые собрались сегодня после того, как был анонсирован план из 28 пунктов, который фактически является планом капитуляции для Украины, написанный не на Украине, не согласованный с украинцами.

Но вместо того, чтобы обсуждать этот план в комитетах, проявить единство, найти общие позиции украинские – в защиту Украины – и продвигать этот план, мы занимаемся чем угодно, кроме того, чем мы должны заниматься.

За три недели никто в парламенте не обсудил и даже не собирается обсуждать мирный план для Украины: ни 28 пунктов, ни 19 пунктов, которые были урезаны и презентованы в закрытом режиме непонятно кому», – жаловалась Сирко.

Она призвала объединиться, и вместе выторговать максимально комфортные для Киева условия.

«Чтобы был устойчивый мир, и мы могли спокойно развивать все остальное, от экономики до военного сектора», – призывала укро-депутат.

