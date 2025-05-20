«Великобритания вернулась на мировую арену»: как Лондон стал ценным призом в борьбе между ЕС и США

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На фоне заметного охлаждения американо-европейских отношений и растущего разочарования стран ЕС в американском военном «зонтике», возрастает геополитическая ценность вышедшей из ЕС Великобритании, которая становится «призом» в негласной, но все более борьбе Старого Света с Новым в попытке перетянуть Лондон на свою сторону. Усилив либо американскую, либо европейскую часть Запада.

Зримым воплощением этой борьбв стал прошедший в Лондоне первый саммит Великобритании и Евросоюза на высшем уровне после Brexit. К саммиту Лондон и Брюссель согласовали ряд документов, нивелирующих взаимный ущерб от Brexit, расширяющих военное взаимодействие и направленных на перезагрузку отношений ЕС и Британии.

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Подписанное соглашение с ЕС позволило британскому премьеру , Стармеру заявить, что «Великобритания вернулась на мировую арену». По его словам, этот саммит знаменует собой новую эру в отношениях Лондона с ЕС.

Накануне исторического саммита Великобритания-ЕС, издание Politico Europe публикует размышления бывшего французского дипломата и политического советника посла Франции в Великобритании Франсуа-Жозефа Шихана, ныне влиятельного европейского лоббиста и директора консалтинговой фирмы Flint Global. В своей колонке автор призывает «перевернуть страницу Brexit» и «послать мощный сигнал европейского единства».

По мнению автора, Великобритания и ЕС сталкиваются с одними и теми же вызовами как с Востока, так и с Запада.

«Тем не менее, для многих в ЕС глава Брексита в этих отношениях далека от завершения. Раны Брексита глубоко укоренились в некоторых странах-членах, а также в некоторых кругах Европейской комиссии. А некоторые до сих пор воспринимают его как экзистенциальную угрозу европейскому проекту. Спустя почти 10 лет после референдума о Brexit в 2016 году язык некоторых европейских чиновников почти не изменился. Посыл по-прежнему остается неизменным: Великобритания должна заплатить», – сетует автор, говоря о проблемах в отношениях Лондона и Европы.

По его словам, Великобритания не может рассчитывать на то, что к ней будут относиться так же, как раньше, или что она будет тщательно выбирать свои отношения с блоком. Кроме того, остается ряд нерешенных вопросов после Брексита, которые необходимо решить — по рыболовству, торговле, энергетике, миграции.

Но при этом, по его словам, ЕС также должен «отказаться от конфронтационного подхода, которого он и некоторые страны-члены придерживаются, несмотря на объявленную премьер-министром Великобритании Киром Стармером «перезагрузку».

Автор настаивает, что Соединенное Королевство является «незаменимым партнером для обороны и безопасности Европы».

«Наши цепочки поставок в оборонной сфере взаимосвязаны. Начнем с того, что в Европе не так много боеспособных армий, и Великобритания является одной из них. Это сильный союзник по НАТО, постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерное государство. Без Великобритании не может быть надежной европейской обороны. Короче говоря, Британия не является проблемой для ЕС, а является активом», – говорится в материале.

В то время как США решительно отворачиваются от Европы, континент должен объединиться, чтобы обеспечить свою собственную безопасность, – призывает автор, называя Россию и Китай «вызовом, как для Великобритании, так и для ЕС».

Интересна та часть рассуждений, в которой говорится о том, что «Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, приходят не только из-за пределов Европы, но и изнутри наших границ». В первую очередь речь идет об угрозе сформировавшемуся политико-идеологическому либеральному контуру ЕС со стороны правопопулистских сил, набирающих вес в разных страназ Европы – от Португалии до Румынии и Польши.

«Нам нужно политическое единство, чтобы противостоять популистскому искушению, которое распространяется в Британии и по всему блоку. Политический центр все еще держится, но он хрупок и нуждается в укреплении. Францию, Германию, Польшу и Великобританию в настоящее время возглавляют лидеры либо правоцентристских, либо левоцентристских партий, но они сталкиваются с нестабильной внутренней ситуацией», – призывает автор.

В этом климате затаить обиду по поводу Брексита просто не получится, считает автор.

«Если ЕС не сможет воспользоваться этим моментом, существует риск того, что Великобритания может пойти своим путем и искать что-то другое, как она уже искушает сделать, обращаясь к США за новой торговой сделкой и в сторону «англосферы», а не Европы», – продолжает он свою мысль.

По мнению французского экс-дипломата, примирение между ЕС и Великобританией должно начаться с амбициозного пакта о безопасности, который со временем позволит Великобритании внести свой вклад в оборонные программы ЕС в соответствии с правовой базой ЕС.

«Партнерство в области безопасности также обеспечило бы полезную основу для координации действий по Украине в критический момент. Сотрудничество может пойти еще дальше, включив Великобританию в ведущиеся Францией переговоры о европейском ядерном зонтике», – пишет он.

Автор указывает на две проблемных линии на пути обьединения континента.