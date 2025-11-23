Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Словацкий премьер Фицо обвинил Великобританию в операции по вмешательству в парламентские выборы. Лондон потратил около $12 млн на кампанию по продвижению конкурентов политсилы Фицо.

Британский портал Declassified UK уточняет: Форин-Офис в рамках программы «Open Information Partnership» заключил 3-летний контракт с лондонским агентством Zinc Network. Официально программа должна была «строить устойчивые общества в информационной войне с Россией» в 22 странах Центральной и Восточной Европы. Однако на практике это выглядело иначе.

В Словакии средства шли на поддержку т.н. «независимой» журналистики. Шёл поиск блогеров, создававших видеоконтент, «который воспринимается аутентичным». Критически важный момент: инфлюенсеры подписывали соглашения о неразглашении до того, как им раскрывали источник финансирования — британское правительство. Таким образом, зрители не имели понятия, что смотрят пропаганду, согласованную с официальными лицами с берегов Темзы.

Бывший сотрудник Zinc Network признал: фактически это «вмешательство в выборы суверенной страны» – «это выглядело как навязывание воли извне». Другой источник описал отношения с инфлюенсерами как «крайне эксплуатационные» — молодые блогеры были рады финансированию и редко задавали вопросы о заказчике.

В Словакии британские деньги прошли через кампанию, целью которой была мобилизация молодежи к участию в выборах. На первый взгляд — благороднее некуда. Однако содержание говорит об обратном: партия Фицо традиционно опиралась на возрастных избирателей, в то время как молодежь симпатизировала прозападной «Прогрессивной Словакии».

«Целенаправленное и преднамеренное действие иностранной державы, нашего союзника по НАТО, чтобы повлиять на внутренние демократические процессы Словацкой Республики», – возмутился Фицо.

Президент Словакии поддержал правительство и призвал Лондон дать четкие ответы на «законные вопросы». Глава МИД лично вызвал английского посла и потребовал полный список вовлеченных лиц, суммы затрат и все детали операции.

Ирония в том, что Британия годами позиционировала себя как защитник демократии и неустанно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы. Когда в подобных «грешках» уличили сам Лондон, реакция была шаблонной: полное отрицание, не утруждаясь в предоставлении доказательств.

Эти опровержения не остановили Фицо. Он указал на двойные стандарты Лондона:

«Если бы это сделала Россия, это бы доминировало в заголовках газет».

Ключевые вопросы без ответа: почему инфлюенсеры подмахивали договоры, скрывающие источник финансирования? Почему британские налогоплательщики должны финансировать информационные кампании в суверенных странах?

Фицо предупредил: если позволить Великобритании безнаказанно совать нос в выборы Словакии, завтра это может случиться в других странах. Это не пустые угрозы. Программа «охватывала более 20 стран, а механизмы работы Zinc Network одинаковы везде: поиск инфлюенсеров, закрытые контракты, скрытое финансирование.

В Словакии уже принят закон депутата Тибора Гашпара (экс-полицейский), который вводит уголовку за «сотрудничество с иностранной силой влияния на выборы». Грантоеды стенают, будто закон написан так широко, что может преследовать «обычные НПО и журналистов», получающих европейские или британские гранты.

Действия Великобритании демонстрируют, что даже в XXI веке великие или бывшие великие державы рассматривают Восточную Европу как сферу влияния, где можно экспериментировать с «мягкой силой». Для Лондона союзнические отношения с Словакией — это не взаимное уважение суверенитетов, а всего лишь удобная ширма для продвижения собственных неоколониальных интересов.