Черногория ужесточит визовый режим для граждан России, чтобы привести его в соответствие с политикой ЕС, заявил премьер Милойко Спаич.

Фактически, балканская страна сама обрубает себе щедрый инвестиционный поток, который поступал туда благодаря русским туристам и релокантам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Черногорский премьер сослался, что его страна присоединяется к правилам, введенным ЕС из-за «угроз безопасности, вызванных гибридными атаками российских бесполотников».

То есть, по сути, присоединяется к беспочвенной европейской русофобской паранойе, хотя сама Черногория членом ЕС не является.

«Еще до того, как мы получили статус члена и преимущества членства, мы ведем себя как государство-член», – похвастался чиновник.

В настоящее время граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней, и нововведение ударит по многим нашим состоятельным соотечественникам, купившим недвижимость в этой стране, а также сбежавшим туда с начала СВО релокантам-русофобам-заукраинцам.

Несколькими днями ранее МИД Черногории вызвал посла России в этой стране Александра Лукашика после того как тот назвал решение Скупщины этой страны отправить двух военнослужащих в Миссию НАТО по помощи Украине стремлением участвовать в инициативах, которые направлены против России. За что был обвинён во вмешательстве во внутренние дела Черногории.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами. Политика властей нацелена на их ассимиляцию с целью недопущения возврата лимитрофа в состав Сербии в будущем.

По иронии, Россия первой из великих держав признала «незалежность» Черногории.

Во времена Российской империи Петербург дотировал значительную часть бюджета Черногории.