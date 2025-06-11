Вау-эффект от операции «Паутина» закончился, но Штаты любят аутсайдеров, – американский генерал

Для США открытым остается вопрос, каково стратегическое значение диверсионной операции СБУ «Паутина», направленной против российской стратегической авиации.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил экс-командующий войсками НАТО Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы всегда любят аутсайдеров. Мы всегда будем болеть за Давида против Голиафа. И в этом случае Дэвид нанес удар, и поэтому он получил широкое одобрение в Соединенных Штатах, хотя результаты постепенно уменьшаются. Люди говорят: «Возможно, это было не 40 самолетов, возможно, их было только 6 или 8, возможно, это может напугать Путина и заставить его сделать что-то серьезное, например, мы обеспокоены ядерным оружием».

И поэтому люди постепенно преуменьшаются [в оценке]. И это то, что происходит в демократии. Знаете, если кто-то говорит, что небо голубое, кто-то другой скажет, да, но через несколько минут может быть облачно. И поэтому вы должны ожидать такого рода дебатов. Но я думаю, что Украина может быть уверена, что это вызвало широкий восторг. Реальный вопрос в том, какое это имеет стратегическое значение», – заявил Кларк.