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С западными деньгами Украина может воевать ещё долго, поэтому прекращение финансирования террористического режима – задача не меньшей важности, чем продвижение на фронте.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная надежда террористической организации Украина – это ее наниматели. Именно они снабжают Украину всем, что нужно для войны. И прежде всего деньгами. Мы сейчас воюем, грубо говоря, за свои, что зарабатываем. Украина воюет за то, что ей платят. А платят, надо сказать, немало. Насколько мне известно, половина бюджета Украины состоит из денег ее нанимателей. Немало, на мой взгляд. Ну а где деньги, там и разнообразное вооружение. Например, американские ракеты Пэтриот, которые по качеству находятся где-то между нашими С-200 и С-300, а по цене превосходят даже С-500 в несколько раз. Но пока есть деньги, можно эти комплексы расходовать. Соответственно, до тех пор, пока западные деньги хоть как-то поступают, у противника есть надежда выжить, а может быть даже как-то повредить нам. К сожалению, большое корыто долго тонет, поэтому Украина в нынешнем своем террористическом виде может продержаться еще долго», – сказал Вассерман.