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Несмотря на сложные отношения стран Варшавского договора с СССР, после выхода из советского блока они настроены на хорошие отношения с Россией.

Об этом бывший премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии Ян Чарногурский заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас видим, что практически во всех странах бывшей Восточной Европы побеждают на выборах партии, которые имеют в программах хорошие отношения с Россией. В Германии на двух выборах подряд на востоке победила «Альтернатива для Германии», которая хочет хороших отношений с Россией. Словакия и Венгрия — это ясно. В Чехии будут выборы осенью этого года, и все соцопросы говорят, что нынешнее правительство не победит, правительство изменится. Румыния, которая не была очень пророссийской страной, там вынуждены даже посадить в тюрьму кандидата в президенты, потому что в его программе были хорошие отношения с Россией. Европа озабочена тем, чтобы удержать эти страны, которые хотят иметь хорошие отношения с Россией. Может быть, Польшу пока оставим в стороне, но это только вопрос времени, когда там будут побеждать партии этого направления», – сказал Чарногурский.

По его убеждению, России не нужно проводить интервенцию в эти страны, чтобы обеспечить свою безопасность. Поэтому словацкого политика смешат разговоры о большой войне в Европе.