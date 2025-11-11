Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью украинская ПВО продемонстрировала крайне низкую эффективность.

По информации Воздушных сил ВСУ, русские атаковали Украины 119 ударными дронами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зафиксировано попадание 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации», – признает украинская сторона.

Таким образом половина запущенных дронов достигла намеченных целей. Это свидетельствует как о выросшей эффективности российских аппаратов, так и проблемах украинской ПВО, которая явно не выдерживает ежедневные атаки.

Мощные прилеты зафиксированы в Одесской области. Местный паблик «Типичная Одесса» ночью писал, что «земля дрожит в Измаиле от взрывов в Рени».

«Рени валят страшно, прилёт на прилете, атакуют порт и сторону солнечных батарей, летят низко прямо над домами частными», – добавил позже одесситы.

Признал урон и гауляйтер области Олег Кипер.

«Ночью враг массированно атаковал юг региона ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Также повреждены депо «Укрзализныци» и административные здания», – информирует Кипер.

Он добавляет, что критической инфраструктуре региона пришлось перейти на генераторы.

Кроме того, атакован Синельниковский район Днепропетровской области, гауляйтер которой Владислав Гайваненко признал пожар на территории частного предприятия.

В свою очередь МО РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 37 вражеских дронов на территорией России. К сожалению, не обошлось без последствий – в сети появились кадры с пожаром на НПЗ в Саратовской области. Губернатор региона Роман Басургин сообщил, что «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры».